Ивайло Мирчев във Facebook по повод започналия вече протест срещу правителството в "Триъгълника на властта".
Ето и останалата част от публикацията на Мирчев:
Целият ден има ясни индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал, но по това не се предприема нищо. И към този момент има проблеми с него.
Целта на цялото това усилие е протестиращите да не могат да качват в социалните мрежи видеа и снимки в реално време. На предните два протеста успяха и го направиха. Този път от сутринта следим параметрите на мрежата и индикациите са ясни - смущенията са умишлени.
"Фокус" припомня, че по-рано Комисията за регулиране на съобщенията излезе със становище, с което отрече твърденията относно изкуственото заглушаване на сигнала пред Ларгото.
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
© Булфото
