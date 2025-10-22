ЗАРЕЖДАНЕ...
Ивайло Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота
© Булфото
Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по отношение на решението лидерът на "ДПС-Ново Начало" да продължава да подкрепя кабинета, предаде репортер на "Фокус".
"ГЕРБ и ДПС-Ново начало вече са една партия и това е страшно за страната ни. Ние ще се противопоставим много на това и скоро ще разберете как. Имаме план "отпор", категоричен бе Мирчев като допълни още, че Борисов е приключил - пенсиониран е, а решенията се взимат от Делян Пеевски.
"Аз бях му написал в един SMS, че страхът му да вкара Пеевски в санитарния кордон, всъщност доведе до тази катастрофа за тях", заключи депутатът.
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов апелира за нов избор на ВСС.
"Това е единственият начин да се извади Пеевски от съдебната власт, което е в основата на системността на политическата криза", каза Божанов.
Още по темата
/
Николай Денков: Управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи, може да доведе до срутване
11:36
Асен Василев: Управляващото мнозинство отказва страната ни да има нов истински главен прокурор
11:09
Политолог: Не знам доколко са адекватни понятията "парламент", "правителство" и "министър-председател"
09:51
Още от категорията
/
Радев към почетения консул на България в Хесен, Германия: Вие доказахте, че сте човек с щедро сърце
14:24
ДПС-Ново начало изпраща писма до КЗК и КЗП: Очаква информация за взетите мерките срещу спекулата на цените
21.10
Социолозите измериха, че общественото напрежение у нас влиза във фаза "трудно контролирани рискове"
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Лошо куче11
преди 2 ч. и 48 мин.
Изплющя ви всички , некадърници, вече сте аут, завинаги , Довиждане, Довиждане -мърши.
Kia
преди 3 ч. и 26 мин.
КЪДЕТО ПЛЮЩИ И РАЙЧЕТО ГЪЗАРЯН
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.