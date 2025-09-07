Ивайло Мирчев.
Вот на недоверие
"Нашата работа като опозиция е да внесем аргументиран вот на недоверие, така, както се прави. А не като пиар вотовете, които "Възраждане" прави, за да циментира управлението. Ние трябва да покажем на обществото какво представлява това управление и каква е опасността, ако то продължи да съществува", заяви Мирчев. И допълни, че вотът на недоверие може да бъде подкрепен от всеки.
"Аз съм сигурен, че ако Борисов прочете нашите мотиви, той ще се възмути и ще гласува вота на недоверие на правителството", посочи още той.
Мирчев обясни, че темата на вота е "завладяната държава" и обвини за това Делян Пеевски и Бойко Борисов.
Протестите
Мирчев определи протестите на ПП-ДБ като радикални. И допълни, че търпението на хората е приключило.
Визитата на Атанас Зафиров в Китай
Политикът подчерта пред NOVA, че Атанас Зафиров е вицепремиер на България е не би трябвало да присъства на събитие заедно с лидерите на Русия и Северна Корея.
Президентските избори
Мирчев посочи, че България трябва да има проевропейски президент, който да се бори със завладяната държава. И поради тази причина не може да има обща кандидатура с ГЕРБ на този етап.
