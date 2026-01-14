Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
По-рано народните представители гласуваха закопроекта за Закона за НСО, с който се предвиждаше народните представители да не мога да бъдат охранявани от служители на Националната служба за охрана. То мина на първо четене, но при прегласуване ПГ на "Има такъв народ" и няколко депутати от БСП обърнаха вота си и предложението не мина.
Мирчев обяви, че притисканият депутат от БСП е представител на партията за избирател район Ямбол. След справка в сайта на Народното събрание се оказва, че става въпрос за народният представител Красимир Йорданов.
"Това е от първото гласуване на закона, с който се отнема охраната на Бойко и Пеевски. А тук е резултата от второто гласуване – как се приема законът за охраната на Бойко и Пеевски", заяви от своята страна лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. Той показа две снимки, илюстриращи резултатите от първото и второто гласуване на закона.
"В тези 58 минути почивка, поискана от ДПС-Ново начало, ИТН промени коренно вота си. По-скандалното е, че Българската социалистическа партия предпочете да отделя по два милиона лева годишно за охраната на Борисов и Пеевски, вместо с тези средства да се построят две нови детски градини“, заяви Василев.
Депутатът призова хората да излязат на протест на площадите тази вечер в 18:00 часа, за да покажат, че "така не трябва да се приемат законите в България".
"Искам да напомня на депутатите от ИТН и БСП, че всички сме дали клетва да се ръководим от интересите на българския народ. Нека обяснят от чий интерес се ръководят, блокирайки премахването на охраната на Борисов и Пеевски“, добави той.
