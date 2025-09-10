Даниел Митов. Това коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по bTV за побоя над шефа на ОД на МВР-Русе Николай Кожухаров.
"Бойко Борисов го определи като битов инцидент. Това наистина можеше да приключи като един битов инцидент, нямаше нужда министърът да излиза. Вместо това министърът отиде с главния секретар в Русе и започва да говори как институциите били ерозирали и как е посегателство върху държавата.
Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили и не са употребили наркотици, но не е ясно дали на Кожухаров и неговият придружител някой им е правил тестове. Всичките слухове не бяха опровергани.
Може да се окаже, че записите от "Българските елфи" ще са единствените. Не може да съдим обществото, че не вярва на полицията".
