Ивайло Вълчев, ИТН: Предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност
© Булфото (архив)
По думите на Вълчев, след последните политически промени в Народното събрание основната задача на управляващите е да намерят баланса между стабилността и политическата почтеност.
"Кабинетът няма мнозинство. За да остане да функционира, има нужда от подкрепа в залата. Надявам се, че сега ще се предлагат решения, които ще привлекат подкрепа и от опозиционни партии", каза той пред БНТ.
Той посочи, че бюджетът ще бъде първият ясен индикатор дали в парламента все още има воля за стабилност.
"Ще се види още при бюджета. Ще се види и когато стане дума за енергийната ни сигурност. Тогава се разбира кой мисли държавнически, и кой – партийно", подчерта евродепутатът.
Вълчев направи и уточнение по повод дискусиите за дерогацията на България за руски петрол: "Правителството не е питало дали може да помоли за дерогация, а каква е процедурата, по която тя може да бъде поискана. Това е важна разлика."
Той изрази критика към европейската политика, която според него често поставя идеологията над икономическата логика.
"Европа допусна грешка, защото не беше достатъчно гъвкава. В момента всяка държава се опитва индивидуално да спасява икономиката си, вместо да има общо решение. Това е резултат от идеологически, а не от икономически подход", каза Ивайло Вълчев
След т. нар. преформатиране на управлението, според него, ИТН е показала, че няма да бъде зависима от външен натиск: "Очакваше се именно ние да бъдем слабото звено, което ще подаде в посока на новите сили, но се случи точно обратното."
Той добави, че партията се придържа към подписания договор за съвместно управление, и че всички решения трябва да се обясняват ясно на обществото:
"Имаме нужда от повече обяснение. Не е добре да оставяме други да разказват вместо нас какво се случва. В политиката не е достатъчно едно решение да е разумно – трябва и да го защитиш", заяви евродепутатът.
По повод спекулациите за нов политически проект около президента Румен Радев, Вълчев припомни, че ИТН първи са поставили темата за президентска република, но не в персонален, а в принципен контекст:
"Когато говорихме за президентска република, идеята беше за принципна промяна на модела, не за подкрепа на конкретен човек. Радвам се, че днес някои наши опоненти започват да мислят в тази посока", обясни той.
Ивайло Вълчев подчерта още, че всички големи политически въпроси – от енергетиката до социалната политика – ще се решават през бюджета: "Бюджетът е лакмусът. Той ще покаже кой работи за стабилността на държавата и кой мисли само за политическа изгода."
Още по темата
/
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
01.11
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
01.11
Стефан Груев: Ако предложението месечното потребление над 10 кубически метра вода да се облага с по-висока цена остане, ще се наложи да излезем на улиците
30.10
Бивш социален министър за бюджета: Берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и доста популистки решения
30.10
Още от категорията
/
Желязков: Подобряването на транспортната инфраструктура е показателно за възходящото развитие на страната ни
01.11
Президентът: Само с традициите и родолюбието можем да търсим заедно мястото на България в модерния свят
01.11
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
01.11
Кристиан Вигенин: Премахването на правото на вето по важни въпроси ще задълбочи противоречията в Евросъюза
01.11
Министър Дилов за "Райнметал": Многозначителна геостратегическа крачка и то в правилната посока
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от Софи...
22:33 / 01.11.2025
Кораб-фантом, който е само с 2-ма украинци на борда, изникна от н...
20:43 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.