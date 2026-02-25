Корнелия Нинова. За това съобщи самият той във Фейсбук.
"Скъпи приятели, искам да ви съобщя, че напускам ПП “Непокорна България", написа Ченчев.
Припомняме, че той се смяташе за един от най-приближените до Корнелия Нинова във времето, когато тя бе начело на БСП.
Той бе изключен от социалистическата партия заедно с нея, Георги Свиленски и Крум Дончев на заседание на Националния съвет на 1 септември 2024 г.
Иван Ченчев напусна партията на Корнелия Нинова
