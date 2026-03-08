Корнелия Нинова "Непокорна България“.
"Мисля, че с действията си досега съм доказал, че нямам никакви обременености и зависимости и мога да говоря спокойно с всеки за всичко. С чисто сърце мога да кажа, че каквото мога да помогна, ще помогна и занапред. Имам достатъчно опит, натрупан в парламента и в София-област, където хората ме познават и на които съм много задължен. Смятам, че мога да дам още", допълни той.
Ченчев подчерта и значението на предстоящите избори: "Надявам се българите да гласуват срещу модел Борисов и Пеевски. Това е наистина важно. Аз съм доказал, че не съм се поддал на изкушения, дори в периоди, когато не бяхме в парламента.“
"В политиката трябва да останат идеалите. Никога не е добре, само за да се реализираш и наложиш, да предаваш идеи. Виждам, че се говори, че политиката вече няма идеи – може и да е така на Запад, но у нас имаме своя действителност. Трябва да отстояваме каузи и идеали, а аз оставам верен на това, в което винаги съм вярвал – хората да живеят по-добре. Това е единственият ми стремеж, тъй като вече минаха доста години и виждам, че България тъпче на едно място“, заяви Ченчев.
Относно посоката на БСП с новия председател Крум Зарков, Ченчев уточни:
"Аз съм ляв човек и се надявам партията да върви към добро. На практика обаче същото политическо ръководство остава, същият състав на Националния съвет. Направено е едно бюро, но то е избрано от този съвет, който беше и по време на предишното управление – което не беше добре за партията. Изключването ми от БСП беше свързано с това, че не позволявахме да се случаи такова събиране с Борисов и Пеевски. Те после го направиха, но доведоха партията дори до въпросителна дали ще влезе в парламента, което е жалко за избирателите, тъй като са достойни хора.“ Ченчев подчерта нуждата от млади и подготвени хора в политиката: "Кръвта трябва да се смени. Младите трябва да поемат, независимо с какви убеждения са.“
Той вижда в проекта на президента Румен Радев "алтернатива на модела Борисов и Пеевски“ и подчерта, че политиката трябва да бъде диалог:
"Трябва да се смени езикът в Народното събрание и българските институции. Това, което се случва, е много грозно. Идеи има, въпросът е да намериш съмишленици, верни хора, с които да вървите заедно, защото целта е една – да реализираме първо желанията на българите, а след това, дай Боже, и техните мечти.“
Той коментира и международната обстановка:
"Правителството заявява, че няма заплаха за националната сигурност, а два дни по-късно виждаме действия, които противоречат на тези заявления. Това е несериозно. Трябва да се сложи край на това лакейство. Не може да си дадеш гражданското летище по този начин. Дано тези лъжи този път не бъдат простени. Дано българинът гласува с разум, защото иначе винаги ще има такива политически тарикати, които накрая отново ще са добре за сметка на хората.“
"Като ляв човек винаги съм бил за мир. Иран защитава своята територия, а международното право се нарушава постоянно. Според мен към момента ООН спи, не предприема адекватни мерки. Европа е слаба, с безумни лидери, НАТО не може да изпълни ролята си пълноценно. Това обърква хората, които започват да се притесняват за сигурността си“, добави той.
"Ракети с обхват хиляди километри, движещи се с 8 000 км/ч – не знам дали нашето ПВО ще може да ги прихване. Всички трябва да вървим в една посока, да се обединим около националните приоритети“, призова Ченчев.
Според него след изборите на 19 април едва ли ще има нови парламентарни избори. "Ходовете на президента Радев са добре обмислени. Вероятно той много добре знае какво предстои оттук нататък през едно стабилно управление, за да могат да се извършат промените, за които се борят. Едва ли ще изненадам някого, ако кажа, че България е зависима държава, подчинена от миналите управляващи – Борисов и Пеевски. Това трябва да се промени. Но да се бориш с това нещо е изключително трудно с малцинство. Ако искаш промяна, трябва да се действа сериозно и последователно“, обясни Ченчев.
Той подчерта и важността на образованието и бъдещето на децата: "Много професии до 5 години ще бъдат излишни. Българската държава трябва да подпомага семействата да насочват децата към професии с бъдеще.“
Ченчев завърши с послание към слушателите на ФОКУС: "Да бъдат верни на България, обединени около национални цели и приоритети, като национална сигурност и справедливост. Пожелавам на българите да видят възмездие за неправдите, на които бяха подложени, и да бъдат обединени за национални цели.“
