Българската изгряваща звезда в тенисазаяви в ексклузивно интервю пред "Фокус", че със сигурност догодина ще бъде част от основната схема на Откритото първенство на Великобритания при мъжете - "Уимбълдън".Това става възможно след като той спечели трофея при юношите до 18 години."От "Уимбълдън“ ми дадоха "уайлд кард“ за следващата година и наистина това е турнир, който очаквам с нетърпение и бих се подготвял за него", започна Иванов, след което бе попитан дали поканата е за основната схема."Да, със сигурност", категоричен бе талантът ни.Днес стана ясно, че Иванов е и първият тенисист, който си осигури участие за Финалния Мастърс на най-добрите 8 до 18 години, който ще се проведе в Чънду, Китай в края на годината. Това ще е и последното състезание за младока ни при юношите, заяви той днес.