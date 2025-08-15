ЗАРЕЖДАНЕ...
Иван Иванов: Със сигурност ще бъда в основната схема за Уимбълдън догодина
© БФ Тенис
Това става възможно след като той спечели трофея при юношите до 18 години.
"От "Уимбълдън“ ми дадоха "уайлд кард“ за следващата година и наистина това е турнир, който очаквам с нетърпение и бих се подготвял за него", започна Иванов, след което бе попитан дали поканата е за основната схема.
"Да, със сигурност", категоричен бе талантът ни.
Днес стана ясно, че Иванов е и първият тенисист, който си осигури участие за Финалния Мастърс на най-добрите 8 до 18 години, който ще се проведе в Чънду, Китай в края на годината. Това ще е и последното състезание за младока ни при юношите, заяви той днес.
