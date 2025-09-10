ЗАРЕЖДАНЕ...
Иван Кристоф-Човекът Паяк: Можем да създадем най-елитния височинно-въздушен спасителен отряд в България
© YouTube
За реализирането на този проект са необходими големи инвестиции, но той може да се осъществи с подкрепата на партньори, вярва Човекът Паяк. "Не очакваме помощ от държавата. В най-добрия случай да не ни пречат много“, допълни той.
По думите му методиката ще бъде новаторска.
"С президента Румен Радев говорихме по темата за нов вид спасяване по въздуха, когато той беше главнокомандващ на Военновъздушните сили. На него му допадна идеята. Можем да дадем решения, които светът не е виждал. Една от идеите е на 16 октомври – в Деня на авиацията, да направим техническа тренировка“, обясни Иван Кристоф.
В утрешния ден ще представи мястото, на което ще бъде изграден "Умният дом на спасителите на бъдещето“.
"Искаме да покажем мястото, където ще изградим мястото за доброволците спасители, новите технологии и цялата концепция. Изискванията за HEMS са много стриктни и скъпи“, допълни Кристоф.
По негова идея в Торонто е създаден доброволен спасителен отряд, съставен от българи, които печелят уважението и признанието на професионалистите. Заради това е обявен за един от героите на Торонто. След събитията на 11 септември 2011 г. той е поканен на международната среща на Асоциация на полицейските началници.
Още от категорията
/
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
20:37
Вълчев: Всички ученици започват присъствено. Стартирали са ремонти в 1500 училища и детски градини това лято
16:36
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
15:07
Христо Ковачки: Работя за европейско бъдеще в енергетиката. Политическите интриги са нездравословни за нацията
13:29
Шофьорите ликуват!
10:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.