"Владислав Горанов ще бъде лицето на ГЕРБ в 3-ти МИР Варна. Сега е моментът да пресека всякакви слухове, че аз лично ще бъда в листата. Нямам нужда от имунитет и никога не съм се стремил към такъв. Всякакви внушения, че ще "се спася“ като кандидат за депутат, са обикновени политически дъвки на нашите опоненти. Да, предлагано ми е да бъда депутат, при това не за първи път". Това написа в социалните мрежи общинският съветник и кмет на Варна (15 юли 2013 – 8 ноември 2023) Иван Портних.

Той заяви, че за него е по-важно да бъде част от Общинския съвет на Варна, за да може да спира всички "безобразия на абсолютно некадърната власт на Коцев и компания".

Ето и целия пост на Портних: 

Броени дни преди старта на предизборната кампания за 52-рото Народно Събрание на Република България.

Утре ще регистрираме листата с кандидат-депутати на ГЕРБ-Варна за следващия парламент.

За нас е чест, че най-подготвеният финансист на държавата пое ангажимента да поведе кампанията. Както вече изтече в публичното пространство, Владислав Горанов ще бъде лицето на ГЕРБ в 3-ти МИР Варна.

Сега е моментът да пресека всякакви слухове, че аз лично ще бъда в листата. Нямам нужда от имунитет и никога не съм се стремил към такъв. Всякакви внушения, че ще "се спася“ като кандидат за депутат, са обикновени политически дъвки на нашите опоненти. Да, предлагано ми е да бъда депутат, при това не за първи път.

Но за мен на този етап е по-важно да бъда част от Общинския съвет на Варна, за да можем да спираме всички безобразия на абсолютно некадърната власт на Коцев и компания. Затова оставам във Варна. Считам, че това е отговорно. За да не даваме на ОПГ "Хоризонт“ да дишат "въздуха“ на варненци.

Усещането за злоупотреби и сериозна корупция във Варна е все по-осезаемо. Всъщност вече не е само усещане. Съпроводено с некадърност и неможене.

Да, предстои ми дело в края на месеца. Не е случайно, че е насрочено точно в разгара на предизборната кампания. Всъщност имам дежа вю. Всяка кампания в последните години е белязана от от измисленото обвинение за присанище "Карантината“.

Този път управляващите от ПП-ДБ решиха да върнат делото за разглеждане точно преди тези избори. Това не ме тревожи, напротив. В края на февруари се явих лично в Софийски градски съд и още тогава настоявах делото да тръгне. Въпреки огромните процесуални нарушения от страна на Теодора Георгиева, която бе отстранена от Кьовеши. Тогава съдът върна обвинението, защото не беше издържано и ясно. Обвинение, съшито с бели конци от политическите ни опоненти от ПП-ДБ, които използваха и европрокурорката си Теодора Георгиева като маша в цялата история. Видяхме и нейната почтеност...

Крайно време е истината да излезе наяве, въпреки сценаристите от ПП-ДБ. Затова ще бъда там лично.

Изборите през април са изключително важни и аз ще работя за тях като областен координатор на ГЕРБ, както винаги съм го правил.

Защото Варна губи време, възможности и средства, докато е управлявана от ПП-ДБ и ОПГ "Хоризонт“. И продължава да губи още.

А докато чакаме поредния спасител, губим и всякаквви възможности за развитие.