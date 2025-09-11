ЗАРЕЖДАНЕ...
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
Един криминален инцидент не трябва да бъде достояние на цялата общественост до момента, в който не приключи официалното разследване и не бъде взето решение дали ще се премине към съдебна фаза, или ще бъде прекратено, допълни той. "Във всеки друг случай се нарушава редът за провеждане на досъдебно производство, следствената тайна и се профанизира цялата дейност на всички разследващи органи в държавата. В случая има закононарушение, деяние с висока степен на обществена опасност, което сериозно уврежда обществените отношения. В такъв случай компетентните органи трябва да седнат и да гледат тези неща“, обясни Савов.
Случващото се около разследването на пребития началник на ОДМВР-Русе той определи като "евтин, пошъл сапунен сериал“. "Той е подтикнат от опозиционни политически партии, като крайната цел е да се свали министъра на вътрешните работи. Журналистите в България направиха страшен медиен балон, който в момента изиграва невероятно добра услуга на т.нар. политици, които "яхнаха“ тази вълна, и днес ще сме свидетели на политически искания. Мога да ви гарантирам, че на никой не му пука нито за извършителите на това нагло престъпление, нито за пребития директор на полицията. Постулат в правото в цял свят е, че справедливостта и законът са различни категории. Законът е общовалиден, докато справедливостта е индивидуална“, допълни Савов.
Според него по този начин се измества общественият фокус от по-важни неща, които се случват в държавата. "Нека се замислим какво се случва в момента и дали някой не иска съзнателно ние да гледаме този случай, пък зад гърба ни да става нещо друго. Другата седмица за този случай вече никой няма да говори, но в момента сме се фокусирали върху него. Проблемът е, че за пореден път станахме жертви на евтина манипулация, а истината тепърва ще излезе наяве“, добави криминалистът.
МВР няма адекватно поведение по отношение на информираността на медиите и гражданите за подобни случаи, допълни той.
