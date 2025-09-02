Иван Таков. Той съобщи, че е гледал записите от камерите в кабинета на ватмана и около спирката на булевард "Шипченски проход", където ватманът е оставил трамвая без надзор.
На тях се виждали двама души, които обикалят около трамвая. А в кабинета се виждало, че трамваят тръгва след външна намеса през прозореца на кабината на ватмана.
