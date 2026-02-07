Иван Таков.
"Намираме се в решителен за бъдещето на БСП и на лявото в България момент. Решителен, първо, защото след 35 години неолиберална държава, голямото мнозинство от гражданите не просто е готово за истинска лява политика, а защото иска такава. Не е нужно да гледаме тежки социологически данни.Просто можем да излезем на улицата и да зададем следните въпроси:
Искате ли здравеопазване, в което да ви лекуват без да доплащате и независимо от това имате или нямата пари?
Искате ли образование, в което учениците и студентите учат, а не са просто касички?
Искате ли вашите пари да бъдат използвани за социални плащания, а не за оръжие?
Искате ли богатите да плащат повече данъци от бедните?
Искате ли природните ресурси да са в ръцете на българската държава, а не на чуждестранни корпорации"?
Таков е на мнение, че мнозинството ще отговори с "Да". Според него това са същински леви политики.
"Моментът е решителен обаче и по още една причина. БСП не е в най-добрата си кондиция и не е припозната като защитник на това мнозинство и на неговите интереси. Не искам да се връщам сега на причините за тази слабост. Да, те са важни, за да успеем да ги отстраним, но в момента по-важно ми се струва да очертаем посоката на бъдещето. Защото, когато отстраняваме причините, е важно да сме наясно в името на каква цел го правим", обясни Таков.
"Ако целта е реваншизъм, правим едно. Ако целта е удовлетворяване на личното его, правим друго. Ако целта е трудоустрояване, правим трето. Аз ще си позволя да формулирам днес тук целта изключително прагматично - ако БСП иска да тръгне по пътя на развитието, така че да отговори на потребностите от политическо представителство на мнозинството, основната ни цел е да спечелим минимум 200 000 гласа на предстоящите предсрочни избори.
Защо не повече? - Защото не е реалистично. Защо не по-малко? - Защото е пораженческо. Кои са тези хора? Кои са тези 200 000, чието доверие искаме днес? Това са хората на труда - наемните работници, малките предприемачи, хората от свободните професии, всеки, когото примитивният капитализъм, наложен в годините на прехода, лишава от правото на достойни старини, социална закрила и правото на лична и професионална реализация. Хора, които през годините са гласували за БСП, но са се отказали. Или такива, които не са гласували за нас, но очакват да чуят смислено политическо предложение. Какво можем да им предложим ние днес? - Нови лица и нови идеи.
В името на втората задача изработихме политическата рамка на предизборната платформа. За да се опитаме да постигнем целите си, тя трябваше да е достатъчно социалистическа, да е достатъчно радикална, да е достатъчно категорична както в посочване на проблемите, така и в начертаване на пътищата за тяхното преодоляване. И не на последно място - тя трябваше да даде представа, мечта, за бъдещето на Българската държава.
Мисля, че тези цели бяха постигнати. Имаме политически документ, който трябва да върне БСП към нейните идеологически корени и нейната социална база.
Това е единствената разумна стъпка към доверието на хората и спечелването на тези 200 000 гласа. Тези избори БСП ще има конкуренцията на проекта на Румен Радев. Наясно сме, че е възможно потенциални избиратели на БСП да гласуват за него. И тук идва големият парадокс, от който ние с пълна сила трябва да се възползваме. Радев е и голям шанс за БСП, но не за да се присламчим към него, за да решим проблемите на реваншизма, егото и трудоустрояването.
Това е шанс, защото той ще мобилизира желаещите за промяна, но няма да се позиционира вляво. Представете си, ако беше излязъл с истинска лява програма - нещо, което той със сигурност няма да направи. Тогава задачата пред БСП щеше да е много сложна.
Затова, смятам, че с една радикална социалистическа платформа имаме шанс да бъдем конкурентни пред левия избирател. Имаме шанс да бъдем автентични и различни и не на последно място - ще говорим на езика на всекидневните битки на мнозинството. На този етап важното за нас е да си стъпим електорално на краката. Да върнем доверието на гражданите, а след това - живот и здраве, ако сме обединени, работим и мечтаем - ще дойде и въпросът за властта. На тези избори трябва да заговорим на друг език, да стъпим в полето на класовия разлом и конфликт, да се опитаме да накараме хората да мислят извън клишетата. Може би това, че ни подценяват и не очакват от нас чудеса, е добре.
Така ще можем да свършим работата си с хладен разум и горещо сърце, без тънки сметки, мишкуване и интриги. В БСП няма какво повече да се продава. Трябва да градим заедно", каза Таков.
/
