Ивелин Михайлов пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.
Той каза, че това населението да бъде плашено с война е познатия трик за разсейване на вниманието.
"Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) казва, че в България няма корупция, че сме преминали напред, че сме станали правова държава, че отговаряме на нормите. Как може, когато един председател на парламентарна група е подложен на ембарго от страна на други парламентарни групи, които са във властта? Нямаме никакви законови правила, нямаме никаква работа на институциите. Нямаме и свобода на медиите много често, защото това не се разпространява", коментира още Михайлов.
От "Величие" ще гласуват "против" предложените промените, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на ДАР, ДАНС и ДАТО.
