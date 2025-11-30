Ивелин Михайлов в обръщение. "Да си го гласуват и да влизам и аз в ареста. Няма проблем. Не може моите хора да стоят вътре, аз да съм вън“, коментира той по повод аферата "Исторически парк".
"След вчера видяхме, че в България няма законност, няма някакъв ред, който да е установен. Видяхме, че политическите партии работят заедно, което е безспорен факт“, каза той.
Обикновените граждани са подложени на репресии, а политическият елит действа в уговорка, смята той.
"Очаквайте шоу, започваме да изкарваме записи", каза той, обръщайки се към управляващите.
Ивелин Михайлов: Да влизам и аз в ареста, няма проблем! Започваме да вадим записи
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
18:54
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
18:54
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумението за общ кандидат за президент
16:56
Делян Добрев: Ние имахме скътани пари. Това е като едно семейство – в гаража в една кутия имаш 500 лв., в хола в книгата имаш едни други пари, но вече не
09:03
Проф.Томов: Падането на кабинета сега ще означава хаос. Няма по-опасно време да разбутваме властта
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.