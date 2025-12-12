Сподели close
Цялото разпределение на бюджета е грешнo. Дава се на едни хора много, дава се на места, където ги източват, все едно е каца без дъно, а ние казваме защо няма за хората, много пари има за хората, стига някой да даде шанс да се направят нещата. Това каза Ивелин Михайлов пред журналисти. 

"Дори 5% да се вдигнат заплатите, когато се вдигнат 20% цените – всичко е изядено", коментира Михайлов.

Ние можем да покажем и на вас по какъв начин те крадат и унищожават бизнеси. Отново казвам: затвориха цял хотел, защото смятат, че там се учредява партията на президента. Е, това вече е безобразие! Как да има пари в България? Как да има работни места? Там също работят хора. И те са уволнени заради тях", допълни Михайлов.