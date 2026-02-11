Сподели close
Това е стъпка към по-честни избори. Той е контрапункт на това правителство, което парви в момента циркове в залата. Изборът на Андрей Гюров е една стъпка в правилната посока.

Това заяви Ивелин Михайлов в кулоарите на Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.

Той коментира, че за МВР министър най-добрият вариант е Бойко Рашков.