Ивелин Михайлов в кулоарите на парламента.
"Ние видяхме какво направи Делян Пеевски. Той показа, че ще бъде безмилостен. Показа истинското си лице и на нас, и на Европейския съюз. Той показа, че независимо от всичко - той управлява в тази държава", допълни Михайлов.
Лидерът на "Величие" изрази и критика към Европейския съюз и Урсула фон дер Лайен.
"Европейският съюз се провали в това, че той ни заблуди, че имаме европейски ценности и свобода, че имаме закон без граници, който важи за всички. Но това, което виждам аз от ЕС е подкрепа на диктатура. И това, което ние ще направим, е да я свалим (бел. ред. Урсула фон дер Лайен). Имаме готов план", каза още Ивелин Михайлов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.