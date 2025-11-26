Сподели close
"Потвърждавам това, което бях казал преди време. Спомняте си, когато ви казах, че ще влизат, ще претърсват, арести и причината е, че някой ще вдигне шум. Днес, това е факт. Сутринта са влезли в дома ми, и у всички познати хора, които имам. Някои от които нищо общо са нямали с цялата работа", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов по повод разследвато на мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партията. 

По думите му са влезли само, за да могат да ударят навсякъде. 

"По един и същи начин работи държавата. Всеки един, който е неудобен, тръгват да му измислят нещо и после чакат да имат уговорка", посочи Михайлов.