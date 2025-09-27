ЗАРЕЖДАНЕ...
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
©
Същото лице е известно с участието си в схеми за изнудване на граждани, кибертормоз и системни заплахи към различни хора. Въпреки множеството сигнали срещу него, до днес няма последици. Радослав Баросов сам твърди, че е "пазен“. Това поставя въпроси относно съпричастността на Р. Баросов към "дълбоката държава“ и кръвоносната мрежа от политико-икономически кръгове, олицетворявани от лицата Делян Пеевски и Бойко Борисов.
Ситуацията е допълнително утежнена от факта, че законно притежаваното от Ивелин Михайлов оръжие за самоохрана е отнето. Едновременно с това, в абсолютно противоречие със закона, му е отнето и ловното оръжие. Противозаконното отнемане беше обжалвано пред компетентния съд и последва отмяна на акта, с който оръжието беше иззето. Полицията, в лицето на зам.-началника на РУ - Провадия, г-н Габровски, отказа да изпълни съдебното решение и вместо това издаде нов акт, с който се отнема разрешителното за оръжието.
ПП "Величие“ заявява:
Категорично осъждаме всякакви опити за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на партия "Величие“ в 51-вото Народно събрание, Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин.
Настояваме за незабавни действия от страна на МВР и прокуратурата по сигнала за заплахите.
Изискваме отговорност от служителите, които саботират съдебни решения и поставят живота на хората в опасност.
Предприели сме действия по сезиране на всички компетентни институции в страната.
Информираме международните ни партньори за системното бездействие на държавата пред лицето на мафията.
Днес Ивелин Михайлов е обект на директна заплаха. Утре всеки неудобен на властта може да бъде следващата жертва. Това е червената линия, която държавата няма право да престъпва!
Призоваваме гражданите, медиите и демократичната общност да застанат на страната на истината и справедливостта в Република България!
Още по темата
/
Калин Стоянов: Господин Радев, недостойно е да пращате жена да Ви брани, дори и да е вицепрезидент
16:41
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
26.09
Политолог: Предсрочни избори биха дали сериозно предимство на президента Радев, ако реши да създаде собствен политически проект
26.09
Радостин Василев: Опозицията не се регистрира, защото не е тяхна работа да правят кворума на управляващите
25.09
Асен Василев: Втори ден сме без кворум в НС! Няма да бъдем "златен пръст" на това правителство
25.09
Ученик: Всеки има право на избор дали иска да учи в училище, или да си губи времето с телефона
24.09
Още от категорията
/
Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ако не платите тол глобата веднага
16:41
Манол Пейков: Има и един още по-огромен усепх – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него
13:54
Йотова за думите на Борисов: Ако има такива министри, то той трябва да ги назове по име. Очевидно те не са за поста
13:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.