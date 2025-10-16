ЗАРЕЖДАНЕ...
Ивелин Михайлов се разграничи от 8 свои депутати, регистрирали се в зала
Такова изявление направи в социалните мрежи лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов във връзка с осем свои депутати, които се регистрираха в зала днес.
"Истинската причина за регистрацията им е желанието да не им бъдат орязани някакви пари – нещо недостойно за мен и нещо, с което самите те унищожават всичко, сътворено от партията, които се борят всеки ден, за да има справедливост. Няма значение, че това решение не води до последствия, въпросът е принципен", започна Михайлов и добави, че той се е отказал от всички пари, които честно е спечелил в живота.
"Търпя унижения всеки ден, семейството ми също. Над хиляда семейства търпят унижения и финансови несгоди заради това правителство'', каза още той.
Михайлов посочи, че са му предлагани всякакви варианти, които да блокират работата му.
"Никой от нас не е специален, ние сме абсолютно обикновени хора, нищо не струваме освен думата си. Влязохме в НС, обещавайки да покажем друга етика и морал".
Той сподели, че с ПГ на "Величие" предварително е говорено, че не трябва да се регистрират.
"Докато хората мизерстват, не трябва ние да отидем и да се регистрираме, за да вземем някакви пари", допълни Михайлов.
