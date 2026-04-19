Гласувах рано, защото тръгвам за Кърджали, където ще помогна, до колкото мога да се даде кураж на хората, които са във феодална зависимост, ако може да спрем купувачите на гласове. Вече го правим - вчера имаме няколко акции - задържане на хора, предаде репортер на ФОКУС.

"Една голяма фирма в Благоевградско, която взема много държавни поръчки е нападнала наш екип, защото искат да променят вота и това няма да го допуснем днес", обясни той.

"Да върнем държавата на българския народ", заяви лидерът на "Величие" след като гласува с хартиена бюлетина във Варненското село Неофит Рилски.