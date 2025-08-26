Бившият капитан на националния отбор на България и трикратен носител на приза "Футболист на годината" у нас (2015, 2016 и 2017)даде ексклузивно интервю за, в което говори за предстоящата световна квалификация между България и еврошампиона Испания.Попето даде своите очаквания за срещата, която ще се проведе пред пълни трибуни на Националния стадион "Васил Левски" на 4-и септември от 21:45 часа:"Аз винаги съм бил оптимист, дори когато играех в националния отбор 12 години. Без значение срещу кого сме играли, винаги излизаме с надеждата и с мисълта, че ще се представим добре и ако можем, ще спечелим мача. Ще дам един призив към хората, които ще бъдат на трибуните и хората, които ще го гледат по телевизията: това е нашият национален отбор, това е нашата държава и не трябва да бъдем така скептично настроени и черногледи. Всичко става във футбола. Да, Испания са най-добрият национален отбор в момента в света, но във футбола всичко става. И нека имаме едни по-добри очаквания, пък каквото стане, няма значение, важното е да подкрепяме и да вярваме в успеха в крайна сметка. Не да отиваме с наведени глави и настроят на футболисти и настроят на привържениците да бъде за разгромна загуба. Много ще се изговори за този мач, много ще се покажат хора да коментират, но нека бъдем малко по-оптимисти във всяко едно естество".Той даде и своя съвет как трябва да се подходи към този мач."Аз лично мисля, че срещу такъв тип отбор не бива да има никакво притеснение. Напротив, ще играят срещу едни от най-добрите футболисти в света и ще си видят силите реално, къде са, как са. Дай боже, да се поздравим с един добър резултат. Без никакво притеснение, така или иначе ще е пълен стадионът, ще е хубава атмосферата за игра, играят срещу добри футболисти – няма какво да се притесняват момчетата".