Ивилина Алексиева: Липсва необходимият политически и експертен консенсус за въвеждане на нова технология за гласуване
По думите ѝ липсва необходимият политически и експертен консенсус за въвеждане на нова технология за гласуване – сканиращи устройства. "Една технология не може да се въвежда прибързано. Тя трябва да бъде тествана, правилата ѝ - ясно разписани, и едва след това да се прилага", подчерта Алексиева. Според нея най-големият риск е свързан с липсата на време. Ако скенерите не проработят в изборния ден, съществува реална опасност да няма техническа възможност нито за машинно, нито за хартиено гласуване. "Това може да доведе до ситуация, в която изборите просто не могат да бъдат произведени", предупреди тя.
Алексиева обърна внимание и на опасността скенерите да отчитат като действителни бюлетини, които по Изборния кодекс са недействителни. "Различните начини на отбелязване – точки и кръгчета, могат да доведат до изкривяване на резултата и нови дела пред Конституционния съд", посочи тя в ефира на NOVA NEWS.
Бившият председател на ЦИК подчерта, че нито една от препоръките на КС, свързани с предишни избори, не е намерила решение в предложените текстове за второ четене. Сред проблемите остават избирателните списъци, контролът при броенето на бюлетините и липсата на ясни процедури при разминаване между машинните данни и разписките.
Алексиева определи като по-разумен вариант предложението сканиращите устройства да бъдат въведени след 1 януари 2027 г., с възможност за предварително тестване в частични избори. "Ако останем със сегашния начин на гласуване, но с повече наблюдатели и по-добър контрол, рискът от тежки изборни спорове ще бъде значително по-малък", твърди тя.
По думите ѝ при прибързани промени натоварването върху ЦИК и изборната администрация ще бъде изключително голямо, а липсата на ясни правила и сертификация на технологиите може да доведе до сериозна криза в изборния процес.
