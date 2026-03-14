Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента (2017 - 2026) Румен Радев, очерта целите и принципите на новата политическа формация в ефира на БНТ.
"Ние ще се борим за доверието на българските граждани, с надеждата да имаме абсолютно мнозинство от 120 гласа в парламент. Нека да не се поставяме в необходимостта да влизаме в дискредитиращи компромиси и коалиции, това зависи от гражданите. Ако не гласуват доверие на тази нова формация, значи те дефакто приемат да останат в сегашния еразъм", заяви той.
Според Христов коалицията ще представи изчерпателна политическа платформа, обхващаща различни сфери на управление.
"До дни, веднага след като се регистрират кандидатите, ще бъде обявена и платформата на "Прогресивна България". Мисля, че е нормална за такъв тип политическа заявка - подробно, по сфери", заяви той.
Поясни, че коалицията няма да се определя строго като лява или дясна, а ще се ръководи от практични решения на реални проблеми.
"Партията ще търси практични решения на реалните проблеми, без да се обременява с предварителни заявки, че е ляво или дясно. Това съвсем не значи, че няма леви и десни решения. Но в сегашната ситуация, в която левицата в Европа е в много тежко състояние, а десницата е превзела почти целия терен, да се прави заявка, че си ляв е много трудно и нереалистично. А да кажеш, че си десен, значи, че няма да правиш нищо извън конформистките решения, които се предлагат. Според мен трябва да се подхожда според случая", заяви Христов.
По думите му коалицията ще включва предимно нови лица, като се стреми да предложи свежи идеи и да възстанови общественото доверие в политическата система. Самият той не мисли да се кандидатира и няма планове да е в листите.
"Предимно нови, доколкото съм запознат. Такива, които прескачат от партия на партия, едва ли ще има", каза Христов.
Иво Христов: "Прогресивна България" няма да се определя строго като лява или дясна
