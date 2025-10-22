ЗАРЕЖДАНЕ...
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен от Тръмп по начина, по който той обеща
©
Според него американският президент не разбира, че Путин практически не може да прекрати тази война без да загуби от това в чисто личен, екзистенциален план. "Става дума за неговия личен живот. Той е обявен за издирване военнопрестъпник от Международния съд в Хага и спре ли войната, вероятността да му бъде потърсена сметка е много голяма. Путин прави всичко възможно това да не се случи,“ обясни гостът и добави, че тази война според него ще бъде спечелена от този, който успее да наклони силата на Америка в своя полза. "Неслучайно и двамата лидери въвлечени в тази война, Зеленски и Путин, с всички сили се стремят да задържат в своята орбита американския президент, защото много добре е известно каква тежест притежава Америка в международните дела. Видяхме го и в Близкия изток.“
По думите на Инджев украинският президент е доста по-добър дипломат от руския си конкурент, като успява да привлече значима европейска подкрепа. "Европа е вторият ешелон на подкрепа извън американската мощ и сила, който дава увереност на украинците да продължат съпротивата.“ От друга страна Руската федерация се опитва да се възползват от манталитета на Тръмп като бизнесмен, но явно това до този момент това не е сработило. "Възможно да се седне на преговори с успешен край с "руския цар", но само при положение че той бъде убеден в невъзможността да покори Украйна,“ добави още гостът, цитирайки доскорошния председател на НАТО Йенс Столтенберг.
Още по темата
/
Доц. Валентин Вацев: Залезът на петата българска държава ще продължи още 2-3 г. Толкова трябват на конфликта между Русия и НАТО да се разгърне напълно
21.10
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
20.10
Александър Йорданов: Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ"
19.10
Иван Анчев: СГП отказа да образува производство по сигнала за руска пропаганда в български медии
14.10
Зафиров: На Балканите има наследени проблеми от междунационално ниво с висок конфликтен потенциал
10.10
Ивайло Иванов: Русия цели да види как действа противовъздушната отбрана на НАТО и да си направи своите изводи
04.10
Росен Желязков: България ще участва в защитата с всички проекти, които е заявила по възможностите за финансиране
01.10
Стефан Янев за Тръмп: Виждам промяна в изразните средства, които използва. Но промяна в поведението му няма
30.09
Още от категорията
/
Проф. Георги Касчиев: Първият етап от изграждането на хранилището за ниско- и средноактивни отпадъци в АЕЦ "Козлодуй" е завършен
21:22
Проф. Светослав Малинов: Няма да има никакви промени в коалиционната формула, щетите са имиджови
21:22
Чужденец, който живее у нас: Обичам България и устроих живота си тук, но цените на храните са шокиращи
11:09
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
17.10
Социолог: Мостовете между Радев и ГЕРБ не са изгорени, а тези между него и Пеевски са несъществуващи
16.10
Доц. Станчев: България ще влезе в дългова криза при всички случаи, ако не се оправят тези неща
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.