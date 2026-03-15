Иво Инджев за последиците от войната за Европа: Иран със сигурност е приспал свои терористични клетки с цел да ги събуди, когато е необходимо
По думите му това е било постигнато още в първите дни на конфликта. "Но режимът е като "многоглава хидра" - на мястото на загубите си веднага изкарва нови попълнения", отбеляза той.
На въпрос как ще продължат военните действия в региона Инджев коментира, че дори самият американски президент Доналд Тръмп не може да даде ясен отговор.
"Последния път, когато го попитаха дали войната ще свърши скоро, той каза: "Да, може да свърши, но може и да не свърши". Така че той започна война, чиито стратегически последици очевидно не са били напълно калкулирани. Засега се вижда, че натискът върху него нараства вътре в страната, а на международно ниво също има натиск конфликтът да бъде прекратен заради икономическите последици", обясни Инджев.
По отношение на новия върховен лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, той заяви, че има сведения, че той е издигнат на власт от Преторианската гвардия, създадена от аятолах Хомейни в рамките на Корпуса на стражите на ислямската революция, който реално държи властта в страната.
"Това не е само военна и репресивна структура - тя контролира и икономиката на страната. Като репресивна машина генерира масови убийства, за да държи населението в страх и подчинение, особено онази част от него, която на практика въстана през декември и януари", посочи той.
Според него твърденията на Тръмп, че се атакуват само военни цели, не отговарят на истината.
"Видяхме например ударите по остров Харк - ключовият пункт за износа на ирански петрол. Помня този остров още от осемгодишната война между Иран и Ирак, когато беше основна мишена на иракските сили, които се опитваха да го превземат. Тази война завърши нула на нула, но с около два милиона жертви", каза Инджев.
Той обаче смята, че настоящият конфликт между Иран, Израел и САЩ няма да продължи осем години.
"Във властта се води борба между две крила - едното настоява за бързо прекратяване на войната, а другото е против. Интересното е, че почти утвърденият като наследник на президентската власт Джей Ди Ванс се спряга като част от "партията", който подкрепя по-бързото приключване на конфликта. В това отношение той изглежда на едно мнение с другия близък съюзник на Тръмп - Илон Мъск", добави Инджев.
Относно възможните последици за Европа той предупреди, че Иран може да активира т.нар. "спящи клетки".
"Иран със сигурност е приспал свои терористични клетки с цел да ги събуди, когато трябва. Той има огромна диаспора и представители в различни корпорации по света, най-вече в Съединените щати, където работят много ирански специалисти. Мога да си представя, че сред тях може да има и такива "ракови клетки". Но това едва ли може да срине световния ред или да постави Европа на колене", уточни той.
По думите му Европа е добре запозната с тероризма, свързан с ислямския фанатизъм.
"Както виждаме, тя все още е жива и стабилна, въпреки постоянните пророчества за обратното - най-вече по линия на рашизма, който е превърнал антиевропейската реторика в основна линия на своята пропаганда", каза Инджев.
Иранската армия твърди, че е ударила полицейски щаб и сателитен комуникационен център в Израел
16:45
Reuters: Фрагменти от иранска ракета може да са ударили резиденцията на американския консул в Израел
15:09
Медийният регулатор в САЩ предупреди телевизионните оператори заради отразяването на войната в Иран
08:55
Преслав Райков: Не се очаква бързо охлаждане на конфликта около Иран, петролът остава под натиск
14.03
Хотелиер: Много германски туристи искат да почиват на Черноморие, но физически не могат да стигнат до него
09:49
Според данните на НСИ – учете! Безработните висшисти са 16%, а тези със средно образование над 53%
13.03
Димитър Хаджидимитров: Браншът ще задържи ниски надценки, за да смекчи удара от войната в Близкия изток
13.03
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
13.03
Директори предупреждават за риск от затваряне на театри: От ноември и декември миналата година стоят фактури, които не са разплатени
13.03
