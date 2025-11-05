Всички български политически партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат.Тази "партийно-мафиотска система" и система, в която партиите са "кланове с един господар", не може да продължава дълго. Катастрофата е съвсем близо, въпрос на месеци е.Това заяви писателят и сценарист Иво Сиромахов в предаването "Студио Actualno", коментирайки политическия дневен ред в страната.По думите му, в момента гражданите в България не са питани за нищо. "Листите не се пишат от гражданите, а от политическите партии", посочи Сиромахов.Той коментира и напускането си от екипа на Слави Трифонов, като заяви, че не се е готвел за това, но свободата на словото е била застрашена."Когато няма свобода на словото, няма никаква свобода, тогава се превръщаме в диктатура", убеден е Иво Сиромахов.Сценаристът уточни, че никога не е бил член или част от партия ИТН и действията ѝ не му влияят, освен ако не бъде "настъпен някой важен принцип, който може да увреди обществото"."Аз не гласувам от 2009 г., защото няма за кого да гласувам, аз не виждам себе си в нито една от политическите партии. Не знам какви са идеите на политическите партии, има само едни кухи фрази и голи обещания, които не се базират на нищо", каза още Сиромахов.Според него в България има сериозен проблем с това, че политиката се е превърнала в "надиграване на дребно и боричкане на отделни малки тарикатски банди".