ИТН предложи промени в Наказателния кодекс, предвиждащи "от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв ако някой разпространява информация, касаеща личния живот на другиго без негово съгласие". Мнение по този повод изказа и общественикът и писател Иво Сиромахов:Тошко,Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?За електронно гласуване?За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?Какво стана с клетвите ви – "никога с Борисов, никога с Пеевски“?Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?Не ми отговаряй.Знам отговорите.И ти ги знаеш.