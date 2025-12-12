Днес избират нов съдия на позиция прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или заместниците му.припомня, чеДосега този пост заемаше Даниела Талева, но нейният мандат изтече. Сега тя ще се върне обратно на заеманата преди това длъжност, а именно "съдия“ в Софийския градски съд, считано от 07.12.2025 г.