Централната избирателна комисия уведомява, че на 07.04.2026 г. от 10.30 ч. "Информационно обслужване“ АД ще направи публичната демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г., информират от ЦИК, цитирани от ФОКУС.

На същата дата от 14.30 ч. Централната избирателна комисия ще осигури възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка. Събитията ще се проведат в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І“ № 1, зала № 1.

На събитията могат да присъстват по един упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

Присъствие на събитията може да се заявява до 17.00 ч. на 6 април 2026 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия на адрес: cik@cik.bg.