Парламентът избра Мария Филипова за зам.-омбудсман.

Това се случи със 128 гласа "за", "против" 56 и 6-ма въздържали се.

Филипова беше единствен кандидат и е предложение пред парламента на омбудсмана Велислава Делчева. Първоначалното предложение е на Българската национална асоциация "Активни потребители".

Чрез избора на зам.-омбудсман т.нар. "домова книга" (списъкът с лица, от които президентът може да избира служебни премиери) - вече е попълнена. 

Мария Филипова получи подкрепа от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", ИТН, БСП и независими депутати.