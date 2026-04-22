Ваня Стефанова е приела номинацията от ВСС да бъде и.ф. главен прокурор, съобщава ФОКУС.

Припомняме, че по-рано днес прокурорската колегия на ВСС взе решение да отправи запитване до заместника на Борислав Сарафов Ваня Стефанова, която да го наследи на дъжността, след като той я освободи.

Коя е Ваня Стефанова?

През 1996 г. Ваня Стефанова завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, където придобива магистърска степен.

Кариерата ѝ в съдебната система започва през юни 1997 г. като помощник-следовател, а впоследствие и следовател в Софийската окръжна следствена служба, където работи до 2001 г.

След това продължава професионалния си път като прокурор в Районната прокуратура в Сливница. В периода от юли 2003 г. до април 2010 г. е заместник на административния ръководител и заместник-районен прокурор в същата прокуратура.

През април 2010 г. е назначена за прокурор в Софийската градска прокуратура. Между септември 2013 г. и март 2015 г. заема поста заместник-председател на Държавната агенция "Национална сигурност“.

След този период отново работи като прокурор в Софийската градска прокуратура, а в края на 2019 г. за кратко е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Впоследствие оглавява отдел "Специализиран“ във Върховната прокуратура.

На 9 януари 2024 г. е избрана за заместник главен прокурор от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, а четири дни по-късно официално встъпва в длъжност като заместник на главния прокурор при Върховната прокуратура.