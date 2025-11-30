Продължава издирването на 25-годишния Станко Милков Скечелиев от град Казанлък, който е в неизвестност от вечерта на 25 ноември 2025 г. Младият мъж е напуснал дома си след 22:00 ч., като оттогава следите му се губят. Обявен е за общодържавно издирване.По данни на родителите му – Бинка и Милко Скечелиеви, липсата на сина им е установена в сряда сутринта. Смята се, че той е излязъл през нощта, като е оставил личните си вещи и мобилния си телефон вкъщи включен за зареждане, което прави локализирането му невъзможно чрез техника.Към момента основната насока в търсенето води към съседния град Крън. По неофициална информация, достигнала до семейството, Станко е бил забелязан в района на града.Те описват сина си като по-затворен характер, тих и притеснителен, който "не говори много“. Споделят, че в търсенето им помагат приятели и братовчеди, но към момента конкретен резултат няма, предаде NOVA.В операцията по издирването се включи и спасителен клуб "Бъдеще“. От организацията съобщиха, че координират действията си с органите на МВР и организират групи от доброволци, които да обходят периметъра.Станко Скечелиев е на видима възраст 25 години, висок около 175 см, със слабо телосложение и кафяви очи. В деня на изчезването си е бил облечен с черно яке, тъмен анцуг и бели кецове.Всеки, който има информация за местонахождението на Станко или го е забелязал, може да сигнализира на тел. 112.