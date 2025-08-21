Издирва се Теодора Илиева на 48 години от град София, в неизвестност от 27.07.2025 г. Това написа Тодор Илиев в групата "Забелязано в София" във Facebook.Ето какво още добави мъжът: "Тя е с психиатрично заболяване, с влязло в сила решение за принудително лечение. Моля, ако някой я види да ми пише или се обадете на 112!".Мъжът публикува и снимка на жената.