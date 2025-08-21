ЗАРЕЖДАНЕ...
Издирват 48-годишна жена от София, в неизвестност е от 26 дни
Ето какво още добави мъжът: "Тя е с психиатрично заболяване, с влязло в сила решение за принудително лечение. Моля, ако някой я види да ми пише или се обадете на 112!".
Мъжът публикува и снимка на жената.
