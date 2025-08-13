ЗАРЕЖДАНЕ...
Издирват трима от "Наглите"
Мъжете бяха част от групата на "Наглите", която беше задържана от полицията преди години за отвличания и рекет. Йожи, Гребеца и Релето излязоха от затвора преди време.
Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето са в неизвестност от ден
От СДВР казаха пред "Фокус", че по случая има образувано досъдебно производство, но отказаха да коментират подробности по случая.
