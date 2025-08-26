ЗАРЕЖДАНЕ...
Издирват жена, изчезнала от болница
Жената е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ. Облечена е със същата блуза като на снимката.
Близките молят всеки, който има информация за жената, да се обади на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.
