Съкращенията BYD, MG, GWM, Lynk & Co доскоро не означаваха нищо за средностатистическия шофьор, но днес китайските автомобили вече са постоянен елемент от пейзажа на европейските улици. Това води и до появата на все повече модели на пазара втора ръка. Първите екземпляри вече са на три или четири години, като договорите за лизинг изтичат и броят на офертите се увеличава. Цените изглеждат примамливи, но наистина ли употребяваният китайски автомобил е изгодна сделка? Еспертната оценка е на automedia.Недоверието към новите марки не е нещо ново. Toyota и Honda през годините трябваше да убеждават европейските клиенти с дълги гаранции и обширно стандартно оборудване. Hyundai и Kia имаха труден старт, но днес никой не поставя под въпрос качеството им. Китайските производители са на подобен етап, с разликата, че асоциациите, свързани с тяхното качество или леснота на обслужване, са по-лоши от тези на конкурентите им.Всеки, който очаква тригодишен MG или BYD на половината цена от сравним Volkswagen, ще остане разочарован. Цените в Европа са изненадващо стабилни. Повечето автомобилите са при частни собственици, които ги купиха с атрактивни отстъпки и не бързат да ги продават.Офертата е доминирана от версии с вътрешно горене и бензинови двигатели с мощност 100-150 к.с., които рядко представляват интерес за фирмени автопаркове. Затова липсват типични модели след лизинг или служебни автомобили с нисък пробег. Изключения са автомобилите под наем - главно MG и BYD, а на най-големия пазар в Европа – този в Германия, има и Lynk & Co. Много от тях са били интензивно използвани, както се вижда от големия брой екземпляри за инциденти в реклами. Тези в добро състояние струват малко по-малко от сравними модели от Европа, Япония или Корея.Тук трябва да се прави разлика между марки. Цената на нов автомобил много добре отразява какво може да се очаква след няколко години употреба.от мултибрандови шоуруми като BAIC, Dongfeng или DFSK, никога не са били наравно с европейската конкуренция по качество на покритието и материалите. Въпреки това, простата техника означава нисък риск от сериозни повреди. Колите правят добро първо впечатление, имат естетичен и сравнително интуитивен интериор.Въпреки това, тези шофьори обръщат внимание на някои проблеми: окачването реагира шумно на неравномерност, задвижването генерира неприятни вибрации, а в купето има звуци, които не би трябвало да се чуват (скърцащи материали и др.).Други марки - като MG или BYD, предлагат по-високо ниво, но и тук има проблеми. Кожените повърхности на седалките могат ясно да се износят "визуално", седалките се изхабяват по-рано от тези на конкуренцията, а някои елементи на облицовката се износват и драскат по-бързо отколкото при европейските конкуренти. Механиците също обръщат внимание на преждевременното износване на компонентите на окачването, изпускателните чували или спирачните накладки.Дори най-евтините модели от Европа, Япония или Корея обикновено предлагат изискан контрол и хармонично шофиране. Много китайски производители, независимо от сегмента и цената, нямат тази функция. Често кормилното управление или педалите работят по начин, който може да се определи като изкуствен. Появяват се неприятни акустични резонанси, а окачването реагира нервно на малки неравности, докато люлее каросерията в завои и при бързо последователни неравности. Въпреки че ESP системата се намесва преди да стане опасна, комфортът при ежедневното шофиране е по-нисък от този на конкуренцията.Ситуацията е двусмислена. По-простите модели от Dongfeng или BAIC използват стратегията на обикновени части, така че механичните консумативи са налични без проблеми. Независимите вносители се грижат за доставките и си сътрудничат с мрежа от партньорски сервизи.Нещата изглеждат по-зле за по-скъпи марки като BYD. Клиентите в Германия, например, се оплакват от седмици чакане за части или от пълна липса на някои компоненти. Към това се добавя и фактът, че жизненият цикъл на отделните модели е кратък, а гамата е широка, така че производителите нямат стимул да поддържат големи запаси от части в Европа.Цените на по-новите екземпляри не се различават значително от европейските конкуренти, а качеството на изработката и обработката понякога е по-ниско. Наличността на части в дългосрочен план остава въпросителна. От друга страна, простата технология при по-евтини модели означава нисък риск от скъпи повреди, а богат списък с оборудване може да компенсира други недостатъци.