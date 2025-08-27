ЗАРЕЖДАНЕ...
Изключителна драма между два палача на Лудогорец, ясно е кой влиза в Шампионска лига
© FB: Ferencvárosi Torna Cl
Французинът Лени Джоузеф даде аванс за отстранилите българския Лудогорец в предходната фаза унгарци. Това се случи в 12-ата минута. Асистенцията даде Барнабаш Варга.
Леандро Андраде изравни в 25-ата, а пълният обрат осъществи Абела Зубир след пас на Андраде в края на частта.
Новият обрат дойде във втората част. В 55-ата минута Барнабаш Варга изравни от дузпа, за тима, воден от Роби Кийн. Резервата Алекс Тот оформи крайното 3:2 за "маджарите".
Припомняме, че през миналата кампания Карабах размаза Лудогорец със 7:2 в реванша от трети квалификационен кръг на Шампионска лига, игран в Разград, след като преди това българите бяха спечелили като гости с 2:1.
