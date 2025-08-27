Сподели close
Шампионът на Азербайджан Карабах се класира за основната фаза на Шампионска лига. Тимът загуби домакинството си на унгарския първенец Ференцварош с 2:3 след обрат, но след успех с 3:1 в първия мач и общ резултат 5:4, напред продължиха азерите. 

Французинът Лени Джоузеф даде аванс за отстранилите българския Лудогорец в предходната фаза унгарци. Това се случи в 12-ата минута. Асистенцията даде Барнабаш Варга

Леандро Андраде изравни в 25-ата, а пълният обрат осъществи Абела Зубир след пас на Андраде в края на частта. 

Новият обрат дойде във втората част. В 55-ата минута Барнабаш Варга изравни от дузпа, за тима, воден от Роби Кийн. Резервата Алекс Тот оформи крайното 3:2 за "маджарите". 

Припомняме, че през миналата кампания Карабах размаза Лудогорец със 7:2 в реванша от трети квалификационен кръг на Шампионска лига, игран в Разград, след като преди това българите бяха спечелили като гости с 2:1.