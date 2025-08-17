При инцидента загина 61-годишен лекар от Сирия.
Ексертизата показва, че и двете превозни средства (и автобуса, и автомобилът) са били изправни преди удара. Това научи bTV от свои източници, като от СГП потвърдиха информацията.
Все още не е ясна скоростта, с която се е движил автомобилът.
Очаква се мярката за неотклонение да е днес следобед.
Иначе все още в тежко състояние с опасност за живота остават водача на автобуса и една от пътничките в автомобила. Останалите настанени във Военно медицинска академия и "Пирогов“ са с множество фрактури.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.