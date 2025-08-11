ЗАРЕЖДАНЕ...
Излезе прогнозата за 12 август
©
Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.
В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 20°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Ето какво идва утре
10.08
Още от категорията
/
Пожарът край Сунгурларе е овладян, властите решават дали хората могат да се завърнат по домовете си
11.08
Диана Русинова към АПИ: Този участък категорично не е обезопасен и инцидентите тук няма да спрат
11.08
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
11.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Наши сънародници са се включили в издирването на Илия, който изче...
21:04 / 11.08.2025
Капитан Николай Илиев загина при катастрофата в Ямболско
21:04 / 11.08.2025
Пожарът край Сунгурларе е овладян, властите решават дали хората м...
20:39 / 11.08.2025
16-годишният Даниел, който помага на пожарникари и доброволци: Ма...
20:14 / 11.08.2025
Вижте кадри от огнения ужас в Сунгурларско!
19:56 / 11.08.2025
Тежка катастрофа, военни са ранени, а също и трети човек
19:34 / 11.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.