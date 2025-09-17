Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.Изменението има за цел да приведе Тарифата в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и е в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България, както и постигане на яснота за потребителите на услугите при въвеждането на еврото като официална парична единица у нас.С приетите промени се извършва превалутиране от лева в евро на съществуващите такси, които се събират съгласно Закона за туризма.