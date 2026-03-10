Корман Исмаилов изрази подкрепата си към служителите на "Български пощи“ ЕАД, които започнаха стачни действия. Той подчерта, че хората, които ежедневно поддържат важната пощенска услуга, заслужават достойно възнаграждение и по-добри условия на труд.
По време на среща с синдикалните организации миналата седмица министър Исмаилов заяви, че едно от първите му действия ще бъде одит на управлението и финансовото състояние на дружеството.
"Недопустимо е 60% от служителите да са на минимална заплата, предприятието постоянно да генерира загуби и да разчита всяка година на държавна субсидия, а в същото време изпълнителният директор (б.р. - Цветилия Стоилкова) да получава над 7 600 евро месечно“, каза министърът. Той добави, че възнагражденията на изпълнителния директор и на Борда на директорите ще бъдат намалени, а тяхна отговорност е да осигурят стабилни приходи и ефективно управление на средствата на данъкоплатците.
Освен това, Исмаилов съобщи, че внася в Министерския съвет предложение за авансово предоставяне на средства на "Български пощи“ в размер на 5 млн. евро. Той се позова на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., което увеличава максимално допустимата компенсация за услуги от общ икономически интерес от 15 на 20 млн. евро.
Актуални теми
Квото Такоа
преди 3 мин.
Така е, защото на такива сладки позиции се назначават само много наши хора, които са се назначават за специални заслуги.
