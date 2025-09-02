Повишаването на цената на златото на световните пазари се обуславя от очакванията, че Федералният резерв на САЩ влиза в нова фаза, която вече по-скоро ще намаля лихвените проценти, отколкото да ги увеличава. Това означава, че ще има засилена парична ликвидност на световните финансови пазари, което винаги води до по-висока инфлация. Пазарите се подготвят за по-инфлационна и по-рискова среда и така се позиционирате и парите. Златото като актив-убежище винаги се възползва от подобна пазарна конюнктура и ще се наблюдава сериозно движение на цената му в следващите няколко месеца. Това каза изпълнителният директор на Tavex Макс Баклаян в предаванетона"Търсенето за злато като актив-убежище, като актив, който може да защити и централните банкери, така и отделните граждани от инфлацията и от тази обезценка на долара, се увеличава. Златото винаги се е оказало добра застраховка срещу обезценяването на валутите в тези геополитически и макроикономически несигурни времена. Шансът от тук нататък цената да върви нагоре в идните няколко месеца е много по-голям, отколкото да има някаква корекция надолу.“2025 година е годината с най-лошо представяне на долара към кошницата от валути в DXY индекса. По думите на Баклаян доларът като цяло става по-слаба резервна валута, като обясни, че миналата година златото задмина еврото и стана вторият най-голям резерв в активите на централните банки. Тази година вече злато се превръща в първия най-голям резерв на централните банки, задминавайки и долара. "Това по никакъв начин не означава, че САЩ ще се откажат от това да бъдат световна търговска валута. Това са две корено различни неща – едното е да бъде резервна валута и доларът да е скъп, а съвсем различно нещо е доларът да е много използваем за търговия. Най-вероятно цялата прокрипто регулация се опитва да позиционира САЩ в новата дигитална криптоиндустрия като доминантна форма на финанси, същевременно и отслабвайки долара на международните пазари.“Според експерта хората трябва да се замислят и да диверсифицират от валутни резерви, от валутни спестявания и да погледнат и към злато, като според него няма разлика в ликвидността на валутата евро или американският долар и инвестиционното злато.