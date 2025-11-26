Международните платформи за споделено пътуване Uber и Bolt разглеждат активно възможностите за навлизане на българския пазар. Появата на новата конкуренция, която е много тежка, много опитна, много технологично настроена, с огромни дълбоки джобове, ще разтърси и ще внесе най-голямата промяна от десетилетия насам в силно фрагментирания сектор на таксиметровите услуги. Това коментира в предаванетос водещ Ася Александрова изпълнителният директор на Volt Premium Taxi Огнян Попов.Гостът обясни, че Uber и Bolt са приложения, което свързват търсещия превоз с предлагащия превоз. Принципът на работа на платформите е всеки един човек да може със собствен автомобил да работи, без нужда от удостоверение за таксиметров водач. По думите му клиентите упражняват контрол на качеството чрез системата на оценяване на всеки един шофьор, като при спадане на рейтинга му, шофьорът се отстранява. "Този, който има нисък рейтинг, ще получава по-малко поръчки и евентуално просто ще отпадне от състезанието. Когато много хора отпаднат от състезанието заради лошо качество, то тогава ще останат качествените шофьори,“ посочи той и зададе резонния въпрос: откъде ще дойдат тези качествени шофьори и те защо досега не са се появили, а тепърва ще дойдат на пазара.Според Попов ако отпаднат изискванията за жълтия цвят на такситата, както и нуждата от таксиметров апарат и се отвори възможността измерването на цената при пътуване да бъде на база мобилно приложение, каквото лобиране има вече в СОС от страна на ДБ, то тогава "вратата за двете международни компании изключително много се отваря“. Очаква се международните гиганти първоначално да изкупят местни таксиметрови компании, които да предоставят услугата, разясни още гостът, като посочи и проблема, че таксиметровите компании в България отговарят на много повече изисквания, отколкото шофьорите на Uber и Bolt. "И това често е препъни камък в дискусиите със законодателната власт, тъй като не е особено балансирано един да може да си прави каквото си намери за добре, без никакви изисквания към него, пак другите да са подложени на тежки изисквания.“С навлизането на двете компании на българския пазар се очаква качеството на услугата да се повиши. "Битката с тях не може да бъде на ниво цена. Когато започнеш да се конкурираш с тях на ниво цена, ти просто нямаш никакъв шанс, защото техните джобове са много по-дълбоки. Единственият начин да се движиш напред е качеството,“ каза той и добави, че притеснения има как това ще повлияе на целия сектор в България."Ние искаме да предоставяме една качествена услуга. Дали се казват Uber, дали се казват Bolt, дали се казва някои от местните софийски компании, за нас това няма особено значение. За нас най-важното е клиента, като си затвори вратата на колата и си тръгне от нас, да си каже: аз току-що получих едно страхотно обслужване, детето ми пътува сигурно, моите бизнес клиенти пътуваха сигурно, бях обслужен добре, бях обслужен качествено, имах едно прекрасно преживяване на една добра цена. За нас това е най-важното, защото вярваме, че това е пътят напред,“ подчерта изпълнителният директор на Volt Premium Taxi Огнян Попов.