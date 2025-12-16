Атанас Зафиров. На 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство.
Четирима членове на ИБ потвърдиха информацията за bTV.
Пленумът на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов.
Очаквайте подробности.
Изпълнителното бюро на БСП подава оставка, без Зафиров
