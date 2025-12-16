Сподели close
Изпълнителното бюро (ИБ) на БСП подава оставка, но без председателя Атанас Зафиров. На 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство.

Четирима членове на ИБ потвърдиха информацията за bTV.

Пленумът на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов.

Очаквайте подробности.