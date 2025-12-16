Изпълнителното бюро на БСП подава оставка, без Зафиров
©
- Насрочва заседание на Националния съвет на БСП за 10 януари 2026 г. (събота).
- Излъчи група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.
- Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.
Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства.
Още по темата
/
Мая Манолова: Дано ръководството на БСП е чуло левите хора на Бузлуджа, за да не се наложи да търсят нов електорат
02.08
Кирил Добрев: Премахването на прекия избор за председател на БСП ще се отрази добре на партията
16.02
Още от категорията
/
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО
16:00
Мая Манолова: Всяка една партия, която се заинати да прави промени в Изборния кодекс, ще бъде наказана на следващите избори
11:51
Мицкоски за промените в Конституцията: Винаги когато е изпълнено условие, идва ново. Не мога повече да се излагам на нещо такова
08:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.