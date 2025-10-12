ЗАРЕЖДАНЕ...
Изследовател: В тракийския език е имало над две хиляди думи
"Това е една изненада за всеки, който се сблъска с темата. Ние мислим, че тракийският език има 20 или 30, или 100 думи най-много, а те са над 2000 думи. Това са имена на местности, на градове, на реки, техни названия на божества, царски имена - всичко", посочи Киряков.
Киряков разкри и любопитна информация за книгата "Неразказаната история за Троянската война или има ли "Българска следа" в нея".
"Четирима автори сме. Тази книга, надявам се, разширява нашия кръгозор. Защото докато гледаме само България, няма да разрешим всички въпроси. Трябва да погледнем съседните народи, да гледаме в по-широк план, за да разберем наистина как точно се е развила нашата история. И да се възприемем като част от една общност", заключи той пред Bulgaria ON AIR.
