Глобалната финтех компания Revolut, която има над 65 милиона клиенти в световен мащаб и 1,2 милиона в България, проведе проучване съвместно с изследователската компания Dynata за това доколко българите разчитат на онлайн съвети и консултанти, за да увеличат парите си. Проучването подчертава тяхното отношение към инвестициите, най-големите им страхове по отношение на онлайн финансовите препоръки и дали са претърпели загуби, след като са следвали съветите на неспециалисти. Проучването е проведено върху представителна извадка от над 1000 души от българското население.Тъй като потребителите все по-често се обръщат към нелегитимни източници за финансови съвети, Revolut се стреми да противодейства на тази тенденция чрез прозрачност и образование. Чрез приложението потребителите имат достъп до лесни за разбиране модули за обучение и инвестиционни инструменти, които подпомагат клиентите в тяхното пътуване към дългосрочно увеличаване на състоянието.Почти 53% от анкетираните признават, че вземат финансови решения, без да ги проверят с професионалист или надежден източник. 24% от анкетираните правят това от време на време, 6% често, а 23% рядко. 48% от анкетираните заявяват, че никога не следват онлайн препоръки. Жените (60%) са по-предпазливи, когато става въпрос за доверие в онлайн финансовите съветници, в сравнение с мъжете (36%), и никога не следват този тип съвети без да ги проверят. Освен това 33% от младите хора (на възраст 18–34 години) споменават, че понякога използват този вид препоръки с надеждата да увеличат средствата си. По-зрелите поколения, от друга страна, никога не търсят или използват онлайн финансови консултации като вдъхновение да спестяват пари или да инвестират (52%).За 39% от българските респонденти основната пречка за следване на онлайн препоръки е страхът от измами. Други значителни притеснения сред анкетираните са схемите "помпай и изхвърли“ (12%), пирамидалните схеми (42%) и преувеличените или подвеждащи твърдения (23%). Тези пречки варират в зависимост от възрастта и поколението.Колко пари са загубили респондентите, след като са следвали несертифицирани онлайн съвети? 30% са заявили, че са загубили определена сума пари, като най-голям е делът на тези, които са загубили до 1000 € (19%). По отношение на финансовите съвети, един на всеки пет респонденти е следвал онлайн препоръки без негативни резултати. От друга страна, 18% никога не са използвали съвети от неизвестни онлайн източници. Освен това 22% са заявили, че никога не са инвестирали, търгували или търсили финансови съвети.Налице е ясна разлика между половете, като мъжете проявяват по-голяма склонност към риск. 36% от мъжете потвърждават, че са следвали онлайн финансови препоръки, които са довели до загуба, макар че повечето (25%) са претърпели незначителни загуби под 1000 EUR.Половината от общата извадка (50%) са уверени в способността си да разграничават достоверни и подвеждащи финансови съвети онлайн. Но най-често срещана е умерената увереност. Най-голямата част от анкетираните (40%) са отговорили, че са "донякъде уверени“ в способността си да разпознават финансови съвети. 42% от общата извадка посочват, че не са много уверени или изобщо не са уверени в способността си да разграничават финансовите съвети.Мъжете (56%) са по-уверени от жените (43%) в способността си да разграничават достоверните от подвеждащите финансови съвети в интернет. Жените (53%) са малко по-склонни от мъжете (32%) да не са уверени изобщо или да не са много уверени.Мария Лукаш, ръководител на отдела за растеж за региона на Централна и Източна Европа, коментира: "В Revolut ние даваме приоритет на вашето доверие във финтех технологиите. Подобряваме клиентското преживяване от безпроблемно регистриране до надеждни инструменти за защита на средствата срещу измами, с което печелим доверието на нашите клиенти. С развитието на финтех технологиите клиентите търсят удобство, лекота на използване, простота и прозрачност, а продуктите на паричния пазар, като нашата услуга Flexible Cash Funds, са от основно значение за ежедневните ни инвестиционни предложения. Разумните финансови решения трябва да се основават на образование, проучвания и прозрачност. Revolut предлага безпроблемно и сигурно преживяване, което помага за нарастването на парите."Проучването беше проведено през юни 2025 г. в сътрудничество с изследователската компания Dynata върху представителна извадка от над 1000 души от българското население на възраст над 18 години. Данните са достъпни при поискване.